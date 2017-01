Schweizer CIOs: Innovationsdruck könnte steigen

Antworten auf die Frage. Welche dieser Aspekte der Technologieinnovation sind in Ihrem Unternehmen jetzt und in zwei Jahren implementiert?

Globale Wahrnehmungslücke

Im Rahmen des jährlichen, weltweiten CIO Surveys befragte Deloitte auch 53 Schweizer CIOs und IT Leader über Technologie und Innovation. Diese stammen aus unterschiedlichen Branchen und Firmengrössen.Sie sehen die Bedrohung durch innovative Konkurrenten wachsen und könnten ihre Strategie ändern: Weg von der "Smart Follower"-Strategie, die nur noch eine Minderheit als erfolgsversprechend betrachtet. Aber geht es nun hin zu einer "First Mover"-Strategie? Das geht aus dem Bericht nicht hervor.Der Strategie-Wechsel passt gut dazu, dass laut der Umfrage das Business aktiv die Zusammenarbeit sucht, beziehungsweise die IT-Abteilung selbst innovative Lösungen vorschlägt. Fast 60 Prozent der Antworten besagen, dass die Nachfrage nach Innovationen aus und durch die IT stark gewachsen ist.Und wo liegen die Innovationsbremsen? Zeitmangel, sagen fast zwei Drittel. Schlechte Fehlerkultur und fehlendes Know-how sind hingegen nur für eine Minderheit starke Bremser.Um innovativer zu werdenund zu bleiben, setzen mehr als 80 Prozent der antwortenden CIOs auf systematischeres Vorgehen: die Bedeutung einer Innovationsstrategie wächst ebenso wie diejenige einer formalisierten Pipeline und der Belohnung guter Ideen.Wer als CIO nicht mitmacht, so die Aussage der Umfrage, riskiert einiges: Dann übernimmt nämlich jemand anderes die Innovationsführerschaft. Zumindest ist dies offenbar 18 Befragten so ergangen. Sie antworteten, die Verantwortung für Tech-Innovation liege ausserhalb der IT.Global ist die Anpassung an die Unternehmensstrategie laut den CIOs der wichtigste Erfolgsfaktor. Allerdings identifiziert die Umfrage grosse Unterschiede zwischen der Wahrnehmung von CIOs, welchen Wert sie dem Unternehmen bringen und den Prioritäten und Erwartungen des Unternehmens selbst.Letztere wollen die Digitalisierung für gesteigerte Kundenorientierung, Geschäftswachstum und Geschäftsinnovation nutzen. Die meisten CIOs hingegen konzentrieren sich auf die Aktualisierung von Legacy-Systemen und veralteten Prozessen.Die Umfrageresultate sind nicht als repräsentativ zu betrachten; sie zeigen nur die Meinung eines relativ kleinen Teils aller CIOs und IT-Leiter. Aber sie passen ins öffentliche Bild einer sich wandelnden CIO-Rolle. (mag)