CIO des Jahres 2016 verlässt Amag

Patrick Freudiger und Nikolaus Pichler (v.l.n.r.)

Patrick Freudiger geht, sein Nachfolger kommt von Dätwyler.

Patrick Freudiger, Leiter der Amag-Informatik, verlässt das Unternehmen nach fast vier Jahren. Der Träger der Auszeichnung als "Swiss CIO 2016" tut dies auf eigenen Wunsch, wie Amag mitteilt.Der Autoimporteur bedauert "den Weggang ausserordentlich". Freudiger plant offenbar, Bücher zu schreiben. "Wie man Kindern einen sinnvollen Umgang mit Geld beibringt" und Leadership im Zeitalter der digitalen Transformation seien die Themen, sagt Freudiger gegenüberinside-it.ch.Sein Nachfolger steht auch fest: Nikolaus Pichler übernimmt in der zweiten Aprilhälfte die Leitung der Informatik des umsatzstärksten Schweizer Autoimporteurs.Der 41-jährige Deutsche Pichler hat einen Master Wirtschaftsinformatik sowie einen Post Graduate Master of Science in Business Computer Science absolviert.Danach war er laut Mitteilung unter anderem für Ernst & Young als Senior Manager tätig, als Head Group IT bei Selecta. Aktuell arbeitet Pichler laut seinem LinkedIn-Profil noch als Group CIO beim Industriekonzern Dätwyler. (mag)