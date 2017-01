Hausmitteilung: Kurzarbeit

Die IT-Branche trifft sich am Inside Channels Forum in Aarau: Morgen schiebt die Redaktion von inside-it.ch eine Kurzschicht.

Morgen Donnerstagnachmittag werden im Kultur- und Kongresshaus Aarau die Köpfe von IT-Firmenchefs, -Besitzern und -Verantwortlichen rauchen und gewichtige Themen gewälzt. Cloud. Digitalisierung. KI. Hersteller, die immer direkter mit den Kunden in Kontakt stehen. Am von unserer Schwestersite inside-channels.ch organisierten Inside Channels Forum geht es um nichts weniger als die Zukunft der Schweizer IT-Dienstleister und -Händler in Zeiten des Umbruchs: Wer überlebt? Und wie? Oder sollte man seine Firma besser rechtzeitig loswerden? Und wie macht man das?Da wir uns wie die meisten Menschen nicht zweiteilen können, wird die Redaktion von inside-it.ch - die auch die Redaktion von inside-channels.ch ist - morgen früh noch die wichtigsten Tagesnews zusammenstellen und publizieren. Ab 11 Uhr stellen wir die Redaktionsarbeitein (falls nichts allzu Sensationelles passiert) und begeben uns geschlossen gen Aarau. Also UBS, CS und Co: Bitte Informatik erst übermorgen an Swisscom auslagern, gell?Unser Verlagsleiter Christoph Hugenschmidt fungiert in Aarau als Gastgeber, betätigt sich beim Channel-Speed-Dating als Hersteller-Reseller-Kuppler und leitet die erste Channel-Arena der Schweiz. An dieser diskutieren Persönlichkeiten des hiesigen IT-Channels wie Gustavo Möller-Hergt (CEO Also Konzern), Yvonne Bettkober (Microsoft Schweiz), Matthias Keller (CEO UMB), Stephan Mahler (ProCloud), Marco Marchesi (CEO Ispin), Marc Schnyder (ehem. CEO Also und ChainIQ) oder Thierry Knecht (CEO Comdat). Chefredaktor Marcel Gamma leitet die Break-Out-Session zum Thema "Der Channel und die Cloud". Die Normalredaktörinnen und -öre mischen sich unter das Publikum um Leser zu treffen, Meinungen, Stimmungen und Gerüchte aufzunehmen und das Event journalistisch zu begleiten.Dazu gehört unter anderem unsere Live-Berichterstattung auf dem Twitterkanal von inside-channels.ch . Wenn sie die Tweets von uns und anderen Twitterern verfolgen, selbst Kommentare absetzen oder Fragen stellen wollen: Der Hashtag lautet #channelsforum2017. (hjm)