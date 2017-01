Cisco schnappt sich AppDynamics Stunden vor dem Börsengang

Cisco beabsichtigt, das US-Unternehmen AppDynamics zu übernehmen. Dies gab der Netzwerkriese gestern Abend bekannt. Der Kaufpreis beträgt 3,7 Milliarden Dollar.Die Nachricht ist überraschend, weil AppDynamics seit einiger Zeit seinen Börsengang geplant hat. Im Dezember reichte das Unternehmen einen entsprechenden Antrag ein und der IPO hätte diese Woche stattfinden sollen.AppDynamics stellt Software zur Überwachung der Performance von Applikationen, insbesondere Business-Applikationen, sowie IT-Infrastruktur her. Die Lösung soll Unternehmen helfen, Performance-Engpässe schonzu erkennen, bevor sie sich ernsthaft auswirken.Der IPO hätte der erste grosse Silicon-Valley-Börsengang in diesem Jahr sein sollen und wurde daher scharf beobachtet. Ein direkter Konkurrent, New Relic, ging im Dezember 2014 an die Börse und konnte seinen Aktienkurs seither nicht nachhaltig steigern. Beobachter erwarteten, dass der Börsenwert von AppDynamics unter der letzten Bewertung durch private Investoren Ende 2015 liegen könnte. Diese lag bei 1,9 Milliarden Dollar. Durch das Angebot von Cisco machen diese Investoren nun also doch noch einen hohen Gewinn.(hjm)