Logitech wächst erneut

Der Computerzubehör-Hersteller Logitech hat im vergangenen Quartal einen Umsatz von 667 Millionen Dollar verbucht. Dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent. Der Einzelhandelsumsatz sei so hoch gewesen, wie noch nie in der 35-jährigen Unternehmensgeschichte. Er wuchs um fast zwölf Prozent. Der Reingewinn stieg im dritten Quartal um 32 Millionen Dollar auf 97 Millionen Dollar an.Zum Wachstum hätten alle Regionen und fast alle Produktkategorien beigetragen. Nach wie vor den grössten Posten bildet das Maus-Geschäft mit 142 Millionen Dollar Umsatz. Den höchsten Anstieg erfuhr die Gaming-Sparte, in der der Umsatz um 78 auf 107 Millionen Dollar kletterte. Im Tablet-Bereich jedoch schrumpfte das Geschäft.Insgesamt zeigte sich Logitech-Chef Bracken Darell mit dem Geschäftsgang sehr zufrieden. "Unsere Strategie funktioniert",sagte er der Wirtschaftsnachrichtenagentur 'AWP'. Und er sieht Anzeichen dafür, dass Logitech auch künftig wachsen wird, trotz möglichen Einschränkungen des Freihandels unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. "Wir warten ab und schauen, was passiert", sagte Darell dazu. Der Computerzubehör- und Unterhaltungselektronikkonzern lässt in Asien produzieren und verkauft die Produkte unter anderem in den USA, was Trump bekanntlich ein Dorn im Auge ist.Für das Gesamtjahr hob der schweizerisch-amerikanische Hersteller den Ausblick markant an. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT dürfte zwischen 225 und 230 Millionen Dollar zu liegen kommen. Bislang hatte das Unternehmen mit 195 bis 205 Millionen gerechnet. Die Verkäufe im Retailgeschäft sollen bei konstanten Währungen neu um zwölf bis 13 Prozent wachsen. (sda/kjo)