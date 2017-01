Ausserrhoden führt E-Steuererklärung ein

In diesen Tagen wurden die Steuererklärungen an die 37'000 steuerpflichtigen Personen im Kanton Appenzell Ausserrhoden verschickt. Sie müssen nun nicht mehr auf Papier eingereicht werden. Denn neu kann im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Steuererklärung elektronisch ausgefüllt und eingereicht werden.Die Vorbereitungen und Tests für die Einführung dauerten ein Jahr. Das neue Angebot, das auf der Lösung des Kantons St. Gallen beruht,kostete rund eine halbe Million Franken. Das System sei einfach und "benutzerführend" aufgebaut, heisst es in einer Mitteilung der Departements Finanzen vom Mittwoch. Die Wegleitung, die Kurslisten der in der Schweiz gehandelten Aktien und ein Steuerkalkulator seien im Programm integriert. Der Datentransfer erfolgt verschlüsselt. Die dabei verwendete SSL-Technik entspricht dem Standard, der auch für E-Banking genutzt wird. (sda/kjo)