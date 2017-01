ProCloud beteiligt Kunden am Erfolg und senkt Preise

Hinweis:

Den Schwung des Umsatzwachstums im letzten Geschäftsjahr nutzt der 2012 in Lenzburg gestartete Cloud-Provider ProCloud zum weiteren Ausbau. Mit den zum Teil drastischen Preissenkungen für DaaS (Desktop as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) und Cloud-Backup gehen die Cloud-Spezialisten sicher auf Kundenfang.Es geht offensichtlich aber nicht darum, bisher überteuerte Angebote günstiger anzubieten. Vielmehr, erklärt Stephan Mahler, CEO von ProCloud, auf Anfrage, dass man sich nach einem guten Geschäftsjahr 2016 entschlossen habe, die "Skalierungsgewinne" an die Kunden weiterzugeben. Auslöser ist die Kombination von Wachstum, der Umsatz gegenüber dem Jahr 2015 konnte verdoppelt werden, und die seit langem in der Branche zu beobachtende "natürliche Deflation", heisst es in einer Mitteilung. Wie in kaum einem anderen Industriesektor werden in der IT Waren und Leistungen ständig billiger oder massiv besser, erläutert Mahler den Hintergrund. Das erlaubees, die "Preisoffensive" zu starten.Konkret versprochen wird, die Preise fürs Backup um "bis zu 50 Prozent" und die IaaS-Angebote um "rund 25 Prozent" zu senken. Wobei das IaaS-Portfolio gleichzeitig mit Docker-Integration und High-End-Performance durch den ausschliesslich Einsatz von SSD-Storage aufgewertet werde, wie ProCloud schreibt. Weiter versprechen die Lenzburger ihr Portfolio an Cloud-Produkten von Microsoft auszubauen. Konkret wird ein "Cloud Calculator" genannt, der in Kürze zur Verfügung stehen soll. Mit ihm sollen sich komplette Office-365-Migrationen online berechnen lassen, heisst es weiter. (vri)Heute in Aarau: Cloud, alles als Service, direkt: Wer überlebt den Wandel? Diskutieren Sie am Inside Channels Forum mit. Mit: Alastair Edwards, Chief Analyst Canalys, Philip A. Ziegler, MSM Reserach und der ersten Schweizer Channel-Arena. Für Spätentschlossene gibt es noch Tickets vor Ort.