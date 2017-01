Alphabet wächst und will weiter in Cloud investieren

Die Google-Mutter Alphabet hat ihren Umsatz dank des Werbegeschäfts auf Mobilgeräten deutlich um 22 Prozent gesteigert. Auch der Gewinn legte im vierten Quartal zu, verfehlte aber die Erwartungen der Experten. Der bereinigte Umsatz betrage im vierten Quartal 26,06 Milliarden Dollar, teilte Alphabet mit. Der Nettogewinn stieg nach Konzernangaben auf 5,33 Milliarden Dollar von 4,92 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.Nach wie vor verdient bei Alphabet Google das Geld, während die neuen Bereiche, die der Konzern unter "Other Bets" zusammenfasst, hohe Kosten verursachen. Dazu gehören etwa das Geschäft mit Glasfaserleitungen oder die Entwicklung von Software für selbstfahrende Autos. Diese Sparten kamenim vergangenen Quartal zusammen auf einen Umsatz von 262 Millionen Dollar, dies ist ein Wachstum von 75 Prozent. Unter dem Strich resultierte aber ein operativer Verlust von knapp 1,1 Milliarden Dollar.Auch das Cloud-Business ist in den "Other Bets" versteckt und Alphabet gibt keine Umsatzzahlen dazu bekannt. Der Konzern habe im vergangenen Quartal über 2000 zusätzliche Mitarbeitende für die Cloud-Abteilung eingestellt, berichtet 'Bloomberg' mit Berufung auf die Bilanzmedienkonferenz. Auch im laufenden Jahr will der Konzern weiter in diesen Geschäftsbereich investieren. (kjo/sda)