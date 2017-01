UPC hat das Kabelnetz Euthal übernommen

Nach der Fernsehgenossenschaft Schmerikon wechselt nun eine weitere Genossenschaft zu UPC. Bereits an seiner Generalversammlung vom 31. Mai 2016 hatte die Genossenschaft der Gemeinschafts-Antennenanlage Euthal (GGAE) einstimmig beschlossen, sein Glasfaserkabelnetz zum 1. Januar 2017 an die UPC zu verkaufen. Jetzt ist die Übernahme von der 1973 gegründeten GGAE erfolgt, wie UPC mitteilt. Mit der UPC ändere sich für die rund 180 Kunden nichts, heisst es weiter, zumal man als neuer Besitzer schon lange Partner der Genossenschaft gewesen sei. Ausserdem wird den Nutzernversprochen, dass UPC langfristig investieren wird und somit "die Zukunft des Kabelnetzes Euthal gesichert" sei. Zum Verkaufspreis war bereits an der Generalversammlung Stillschweigen vereinbart worden.Wie der Kablenetzbetreiber auf Anfrage erklärt, hat diese Übernahme nichts mit dem Investitionsprogramm Autostrada zu tun, das 250 Millionen Franken für den Glasfaseranschluss in ländlichen Gebieten vorsieht. Der Zukauf trage vielmehr dazu bei, dass die Breitbandanschlüsse von UPC, die zuletzt auf 540'000 gewachsen waren, weiter zulegen. (vri)