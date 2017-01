UPC angelt sich das WAN der Zürcher Notariate und Gerichte

Der im September ausgeschriebene Auftrag für den Bau eines WAN der Gerichte und Notariate des Kantons Zürich ist für knapp 4,45 Millionen Franken an UPC vergeben worden. Es geht darum, 54 Standorte mit zwei Rechenzentren, am Obergericht in Zürich und am Bezirksgericht Bülach, mit einem WAN zu verbinden.Erwartet wird eine optische ein Gbit/s-Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis und mit dem optischen Endpunkt auf Kundenseite, wie es auf simap heisst. Der Zuschlag erfolgte weitgehend über den Preis, denn er wurde in den Zuschlagskriterien mit 75 Prozent gewichtet. Die fachliche Qualifikation und Referenzen wurde gleichsam vorausgesetzt und hatten nur zu jeweils zehn Prozent Einfluss auf die Vergabe. – Fünf Prozent entfielen übrigens auf die "Form des Angebots". Umzusetzen hat UPC das Projekt bis zum 30. Juni, heisst es in der Ausschreibung. Erwähnenswert dürfte zudem sein, dass die Auftragsvergabe nach Einreichung der Offerten bis zum 25. November 2016 in nur knapp zwei Monaten über die Bühne gegangen ist. (vri)