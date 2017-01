Facebooks Wunder-Switches kommen auf den Markt

Der Social-Media-Gigant Facebook hat eigene Switches für den Einsatz in riesigen Rechenzentren entwickelt. Facebook hat das Design dieser Switches erstmals 2014 veröffentlicht. Nun nehmen andere Anbieter den Ball auf. So bringt der US-Netzwerk-Spezialist Cumulus Networks ein Linux-basiertes Betriebssystem für Switches. Damit kann man Facebooks "Backback" und "Wedge 100" Switches nachbauen. Der Vorteil des OS von Cumulus ist, dass Netzwerkfunktionen in den Kern des Linux eingebaut ist. Gleichzeitig kannman Automatisierungssoftware wie Puppet auf dem Switch betreiben.Die Hardware soll von Celestica gebaut werden, schreibt 'Datacenter Dynamics' diese Woche. Facebook beschreibt die Architektur und zeigt Bilder der Backpack RZ-Switches in diesem Blogbeitrag. Sie sollen Bandbreiten von bis zu 100 GBit/s ermöglichen. (hc)