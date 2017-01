Finma setzt auf Elca

Zur Überwachung des Schweizer Finanzmarktes setzt bekanntlich auch die Finanzmarktaufsicht (Finma) auf die Digitalisierung. Der im Juni ausgeschriebene Aufbau einer Anwendungs- und Datenbank-Plattform ist nun etwas verspätet an den IT-Dienstleister und Software-Hersteller Elca vergeben worden. Ursprünglich sollte gemäss Ausschreibung die Umsetzung des für rund 10,63 Millionen Franken an die Bernergegangenen Projektes EHP (Erhebungsplattform) bereits Anfang Januar starten.Als Gesamtanbieter verantwortet Elca die Detailspezifikation genauso wie die Realisierung, Tests sowie die Integration und Einführung. Ausserdem ist die Datenmigration zu unterstützen und für den Betrieb sind Support, Wartung und Weiterentwicklung sicherzustellen. Derzeit ist vorgesehen, dass für sogenannte Basisleistungen bis 2021 rund 3,8 Millionen Franken an Elca gehen. Fast doppelt so gross fällt der optionale Teil des Auftrags aus, der Zahlungen von knapp 6,8 Millionen bis 2026 vorsieht. (vri)