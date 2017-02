Parku-Technologie kommt in vernetzten Autos zum Einsatz

2013 startete Parku mit der gleichnamigen App in mehreren Schweizer Städten. Die App ermöglicht Nutzern Parkplätze zu mieten und zu vermieten. Kurz nach dem Start in der Schweiz folgte die Expansion nach Deutschland, Österreich und Holland. Nun gibt das Schweizer Startup eine Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen Unternehmen Inrix bekannt. Die Zusammenarbeit soll das automatische Bezahlen und Reservieren von Parkplätzen im vernetzten Fahrzeug ermöglichen. Die gemeinsame Anwendung soll direkt ins Navigationssystem eines Fahrzeug integriert werden, teilen die Unternehmen heute mit.Inrix ist Anbieter von Servicesfür vernetzte Fahrzeuge und Verkehrsanalysen in Echtzeit und zählt neben Automobilherstellern auch Mobilfunkbetreiber und Regierungen zu seinen Partner. Seit 2013 bietet das Unternehmen einen Informationsdienst für die Suche nach Parkplätzen.Parku integriert nun die aktuellen Informationen von Inrix zu sechs Millionen Stellplätzen in 30 Ländern und Inrix integriert die Reservierungs- und Bezahloption von Parku. "Erstmalig findet unser Parkplatz-Reservierungsservice Eingang in Navigationssysteme vernetzter Fahrzeuge. Darüber hinaus können unsere App-Nutzer nun stets aktuelle Informationen zu mehr als sechs Millionen Parkplätzen in 30 Ländern abrufen", so Adriaan Mensink, CEO von Parku. (kjo)