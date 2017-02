Most Wanted: Die besten E-Gov-Projekte

Am 15. September 2017 prämieren BearingPoint und Cisco bereits zum 16. Mal die besten E-Government-Projekte. Gesucht werden die Sieger in den Kategorien Digitalisierung, Modernisierung, Kooperation und Infrastruktur. Ab sofort und bis zum 3. April können sich öffentliche Organisationen sowie Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens aus der Schweiz, Deutschland und Österreich auf der Website des Wettbewerbs anmelden Dieses Jahr können auch erstmals Bürger in der Kategorie Beste Digitalisierungsidee ihre Vorstellungen für digitale Angebote einreichen. Nebst einer Auszeichnung des besten Vorschlags werde die Idee in die zuständigen Behörden getragen und die Umsetzung von den Ausrichterndes Wettbewerbs unterstützt, verspricht BearingPoint in einer Mitteilung.Pro Kategorie werden drei Finalisten ermittelt, die ihre Projekte am Finalistentag vom 9. und 10. Mai und anschliessend auf der Website des Wettbewerbs präsentieren können. Letztes Jahr teilte sich das Schweizerische Bundesarchiv mit dem Sächsischen Staatsministerium des Innern den ersten Platz für das beste Kooperationsprojekt. Ausgezeichnet wurde damals das Schweizer Open Government Data-Portal opendata.swiss Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Helge Braun, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin. Für die Schweiz engagiert sich "E-Government Schweiz" als Mitausrichter des Wettbewerbs. (ts)