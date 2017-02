AWS knackt 12-Milliarden-Dollar-Grenze

Quelle: AWS

Vergangenes Jahr erwirtschaftete Amazon über zwölf Milliarden Dollar im Cloud-Geschäft. Der Umsatz von AWS stieg von 7,9 Milliarden Dollar im Jahr 2015 auf 12,2 Milliarden Dollar in 2016. Dies ist ein Wachstum von über 55 Prozent. Das Wachstum im vierten Quartal betrug 47 Prozent.Der operative Gewinn von AWS belief sich auf 3,11 Milliarden Dollar – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Amazon-CEO Jeff Bezos sagte Anfang 2016 , dass AWS im laufenden Jahr die 10-Milliarden-Dollar-Grenze knacken wird. Dieses Ziel konnte nun übertroffenwerden.Vergangenes Jahr expandierte AWS weiter und eröffnete elf Availability-Zonen in den fünf geografischen Regionen USA, Korea, Indien, Kanada sowie Grossbritannien. Insgesamt zählt der "Hyperscaler" damit 42 Availability Zones. Der Konzern plant zudem zwei weitere: Frankreich und eine zweite Region in China, so die Mitteilung des Unternehmens.Insgesamt kletterte der Umsatz des US-Konzerns um 27 Prozent auf 136 Milliarden Dollar. Damit verfehlte Amazon dennoch die Erwartungen der Börse. Der Gewinn fiel mit 2,37 Milliarden Dollar bedeutend höher aus als 2015. (kjo)