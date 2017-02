Swissquote ermöglicht Trading mit der VR-Brille

Die Online-Bank Swissquote hat heute eine Trading-App vorgestellt, die für Virtual-Reality-Brillen entwickelt wurde. Der Nutzer habe in einer virtuellen Welt in Echtzeit Zugriff auf Finanzinformationen, schreibt die Bank in einer Mitteilung. Aktienindex, Währungspaare und Kennzahlen sollen in einer anpassbaren 360-Grad-Welt dargestellt werden. Wertpapiere könne man mit den Augen auswählen und genauer anschauen.Mittels der sogenannten Fast-Trade-Technologie könne man Trades schneller als bisherabwickeln, verspricht das Unternehmen. Da gewisse Kriterien – wie etwa der Investitionsbetrag – vorkonfiguriert seien, müsse man nach Auswahl eines Titels nur noch mit den Augen auf "Kaufen" klicken und bestätigen."Das Fast Trade-Tool, das ursprünglich für die VR-Brille entwickelt wurde, kommt im nächsten Schritt bei unserer App für die Apple Watch und bei den Swissquote-Apps für Smartphones zum Einsatz", lässt sich Paolo Buzzi, der CTO von Swissquote, in der Mitteilung zitieren. (ts)