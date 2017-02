Uni Lugano bietet einen IoT-Studiengang

In Kollaboration mit der ETH Zürich und dem Politecnico di Milano bietet die Universität der italienischen Schweiz in Lugano einen zweijährigen Master-Studiengang in Cyber-Physical and Embedded Systems an. Der neue Master decke alle Aspekte des Internet of Things und von Cyber-Systemen, die mit der realen Welt – etwa mit mechanischen oder elektronischen Teilen – agieren, schreibt die Universität auf ihrer Website.Der Studiengang kombiniere problembasiertes Lernen, einen interdisziplinärenAnsatz und anwendungsorientierte Projekte. Das Studienprogramm umfasst unter anderem Pflichtkurse wie Microelectronics, Physical Modelling, Cyber-Communication, Digital Automation, Physical Computing oder Embedded Systems Architecture.Der Master-Studiengang steht für alle offen, die einen Bachelor-Titel in einem Bereich der ICT und das erforderliche Zertifikat in Englisch erworben haben. (ts)