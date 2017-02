Schweizer Junginformatiker trainieren für WM

Vom 14. bis 19. Oktober finden in Abu Dhabi die 44. Berufs-Weltmeisterschaften statt. Über 1300 junge Berufsleute aus 76 Nationen werden in 50 Berufen um den Weltmeistertitel kämpfen. Darunter auch elf Frauen und 26 Männer aus der Schweiz, die alle eben erst ihre Grundausbildung abgeschlossen haben. Begleitet werden sie von 37 Expertinnen und Experten.Das Berufsbild Informatik ist mit drei Teilnehmern vertreten, die jeweils von einem Experten von ZLI, dem Zürcher Lehrbetriebsverband ICT, begleitet werden. Nach Abu Dhabi reisen Pascal Mathis (IT Netzwerksysteme Administration, Coop Genossenschaft), Emil von Wattenwyl (Webdesign, Sitasys) und Manuel Allenspach (IT Software Lösungen für Unternehmen, VRSG).Zum Auftakt der World Skills 2017 hat sich die Schweizer Delegation am vergangenen Wochenende zum Teamweekend im Bünderland zusammengefunden. Ein Treffen mit Berufsschülern der gewerblichen Berufsschule Chur gehörte ebenso zum Programm wie eine Betriebsbesichtigung von Hamilton Bonaduz, einem Ausbildungsbetrieb, wie Swiss Skills mitteilt. Daneben wurde in verschiedenen Workshops und Freizeitaktivitäten die Teambildung gefördert. Für die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft werden noch drei weitere solcher Wochenende folgen. Ausserdem gibt es noch individuelle Vorbereitungsprogramme, die die Teilnehmer mit ihren Experten durchführen. (kjo)