Uber holt NASA-Ingenieur für fliegende Taxis

Quelle: Uber

Bereits im Jahr 2010 hat ein Ingenieur des NASA Langley Forschungszentrum ein Paper publiziert, in dem er kleine elektrogetriebene Flugobjekte vorstellt, die ähnlich wie Helikopter vertikal starten und landen können. Die Arbeit, unter dem Titel "VTOL – Vertical Takeoff and Landing" publiziert, hat das Interesse von Milliardär und Google-Mitgründer Larry Page geweckt. Aufgrund des Papers des NASA-Ingenieurs Mark Moore hat er zwei Startups gegründet und finanziert, wie 'Bloomberg' berichtet. Dabei handelt es sich um Zee Aero und Kitty Hawk.Nach über 30 Jahren bei NASA verlässt Moore die Raumfahrtbehörde und wechselt zu einem Konkurrenten von Google, zumindest was das Engagement im Bereich selbstfahrende Autos anbelangt. Moore wurde laut 'Bloomberg' von Uber angeheuert. Bei Uber wird er als "Director of Engineering for Aviation", an einem selbstfliegenden Auto, dem Uber Elevate,arbeiten.Dem Bericht zufolge designt und baut Uber derzeit noch keine VTOL-Objekte, forscht aber intensiv am Thema. Vergangenen Oktober publizierte das Unternehmen ein eigenes Paper ( PDF ), in dem Uber seine Vision der fliegenden Pendler und die technischen Herausforderungen darlegte. Probleme, die es demnach zu lösen gibt, sind die limitierte Batterielaufzeit, der Lärm und die allgemeine Effizienz der fliegenden Autos. Auch Moore gesteht ein, dass es auf dem Weg zu den fliegenden Autos noch viele Hindernisse zu überwinden gibt - nicht nur technologische. Hinzu kämen die immensen Kosten, Fragen rund um die Sicherheit oder den Regulierungen im Luftverkehr. Er erwartet aber die ersten Prototypen in den nächsten drei Jahren, zu Beginn mit einem (menschlichen) Piloten, der die Board-Computer zumindest noch überwacht.Die Vision von Uber ist simpel: Für ihren Arbeitsweg würden Pendler zunächst ein herkömmliches Uber-Auto rufen, das sie an einen entsprechenden "Verti-Flughafen" bringt. Dort wird in das fliegende Auto gewechselt, mit dem die nächsten 50 bis 100 Meilen gereist wird. Ein Arbeitsweg von zwei Stunden - davon ein grosser Teil im Stau – könnte auf 15 Minuten reduziert werden. (kjo)