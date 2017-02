2800 Tech-Leader unterschreiben Leitlinien zu KI

Musk, Hawking und Kollegen wollen sicherstellen, dass die KI-Entwicklung zu Wohlstand statt zur Apokalypse führt.

Forschung, Ethik und Langzeitfolgen im Fokus

Strenge Kontrollen gefordert

KI in den Menschenrechten?

Spätestens seit Terminator und Matrix sind die Gefahren, die mit künstlicher Intelligenz und Robotern assoziiert werden, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov stellte bereits 1942 drei hierarchische Gesetze für Roboter auf: Ein Roboter darf keinem menschlichen Wesen Schaden zufügen. Ein Roboter muss Befehlen eines Menschen Folge leisten, falls Regel eins nicht verletzt wird. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, falls Regeln eins und zwei nicht in Widerspruch dazu stehen.75 Jahre nach Asimov haben nun Forscher und Tech-Leader 23 Grundprinzipien veröffentlicht, die die Entwicklung von KI regeln sollen. Die sogenannten Asilomar AI Principles sind das Resultat einer Debatte von Experten auf der Beneficial-KI-Konferenz des in Boston ansässigen Future of Life Instituts (FLI). Rund2800 Persönlichkeiten haben die Prinzipien unterschrieben, darunter über 1000 Wissenschaftler aus dem Bereich KI und Robotics. Mitunterzeichner sind Tesla-CEO Elon Musk, Astrophysiker Stephen Hawking, Deepmind-Gründer Demis Hassabis sowie Facebook-KI-Entwickler Yann LeCun.Die Leitlinien, die laut FLI sicherstellen sollen, dass die Entwicklung von KI dazu dient "Menschen zu helfen und zu stärken", gliedern sich in drei Bereiche: Forschung, Ethik und Werte sowie Langzeitfolgen.Die Entwicklung soll sich an der Nützlichkeit ausrichten und ein Augenmerk darauf richten, dass die Systeme keine Fehlfunktionen haben und nicht gehackt werden können. Ein weiterer Aspekt ist Wohlstand durch Automatisierung unter Berücksichtigung menschlicher Ressourcen. Ausserdem sollen die Rechtssysteme an die neuen Anforderungen angepasst werden. Dazu sollen die Beziehungen zwischen rechtssprechenden und politischen Instanzen und KI-Forschern sowie zwischen den KI-Forschungs-Gruppen transparent und kooperativ ausgestaltet werden. Dadurch wollen die Unterzeichner auch ein Wettrennen verhindern, das zu Lasten der Sicherheit gehen könnte.Den grössten Teil der Prinzipien nehmen Fragen um ethische Werte ein. Hierbei geht es um Sicherheitsaspekte, Transparenz, Verantwortlichkeit, menschliche Werte, Privatsphäre, Freiheit, Prosperität und Kontrolle. Bemerkenswert ist Punkt 18, in dem die Unterzeichnenden festlegen, dass ein Wettrüsten mit tödlichen autonomen Waffen verhindert werden soll. Bei der Entwicklung der KI soll der menschlichen Würde, den Rechten, der Freiheit und der kulturellen Diversität Rechnung getragen werden. Überhaupt soll die Technologie so viele Menschen wie möglich unterstützen und insbesondere der ökonomische Wohlstand, der dadurch geschaffen wird, breit geteilt und der gesamten Menschheit zu Gute kommen.Angesichts der Wichtigkeit künstlicher Intelligenz müsse die Entwicklung mit "entsprechender Sorgfalt und Ressourcen geplant werden". Damit sollen Katastrophen und existenzielle Risiken vermieden werden. Dazu müssten vor allem KI-Systeme, die auf Selbstoptimierung und -Replikation angelegt sind, strengen Sicherheits- und Kontrollmassnahmen unterliegen. Dies betrifft auch die Entwicklung von Superintelligenz. Diese solle nur im Dienste weit verbreiteter ethischer Ideale und zum Nutzen der ganzen Menschheit statt in einem Staat oder einer Organisation entwickelt werden.Die Prinzipien sind vorerst Vorschläge an die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft. Da sie aber bereits von fast 3000 teilweise namhaften Personen unterschrieben wurden, könnten sie einflussreich werden. Ob sie dann aber auch umgesetzt werden, hängt wohl nicht zuletzt davon ab, ob sie in gesetzliche Vorgaben Eingang finden, an die sich die Verantwortlichen halten müssen. Denn ob und wie ein Staat oder ein Privatunternehmen seine Ressourcen im Bereich der künstlichen Intelligenz einsetzt, hängt erstmal von den Eigeninteressen ab. Es bleibt zu hoffen, dass die Menschheit nicht durch eine Katastrophe gehen muss, wie dies im Zweiten Weltkrieg der Fall war, der zur Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN im Jahre 1948 führte. (ts)