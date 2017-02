Erste Pensionskasse investiert direkt in Startups

Einstelliger Millionenbetrag

Investments in Startups gefordert

Die Pensionskasse Nest will in Startups investieren. Dafür ist die Sammelstiftung eine Partnerschaft mit dem Startup-Förderer investiere.ch eingegangen. "Wir sind uns bewusst, dass Anlagen in Jungunternehmen mit besonderen Risiken verbunden sind und deshalb sind wir sehr stolz, mit investiere.ch einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben", kommentiert Peter Beriger, Geschäftsleiter von Nest, die Partnerschaft.investiere.ch hat eigenen Angaben zufolge mehr als 50 Finanzierungsrunden abgeschlossen, die rund 20 Millionen Franken eingebracht haben. Zudem verfüge man über ein grosses Netzwerk von Business Angels und Technologie- respektive Branchenexperten. investiere.ch unterstützt auch Hightech- und ICT-Startups, ist aber branchenübergreifend tätig, erklärt das Unternehmen auf Anfrage von inside-it.ch. Das Portfolio sei branchenmässig repräsentativ für die Schweizer Innovationslandschaft.Im laufenden Jahr wird Nest voraussichtlich einen einstelligenMillionenbetrag investieren – eher im höheren Bereich, so ein investiere.ch-Sprecher. Im Moment rechne man mit acht bis zwölf Investments. Insgesamt verfügt Nest über ein Anlagevermögen von 2,25 Milliarden Franken.Mit der Partnerschaft mit Nest erschliesse sich für investiere.ch eine wichtige Finanzierungsquelle. Denn neu könne mach auch in Startups in einer späteren Entwicklungsphase, die einen Finanzierungsbedarf von über drei Millionen Franken haben, investieren, so die Mitteilung weiter. Gerade diese Jungunternehmen hätten derzeit grosse Schwierigkeiten entsprechendes Kapital zu finden.In der Schweiz ist die Forderung, der Staat solle mit Steuergeldern oder durch eine Investitionsverpflichtung von Pensionskassen Wagniskapital investieren, fast so alt wie die zweite Säule, heisst es in der Mitteilung. Kürzlich forderten auch Schweizer Tech-Experten im "Digitalen Manifest" einen gemeinsamen Fonds von den Pensionskassen, der für die Startup-Förderung genutzt wird.Pensionskassen und Sammelstiftungen investieren heute zwar in Private Equity und Risikokapital. Aber dies geschieht meistens über Fonds. Nest entscheide sich aus eigener Initiative, sich direkt an Technologie-Starutps zu beteiligen. Dazu gehören auch Spinoffs der beiden technischen Hochschulen in Lausanne und Zürich. (kjo)