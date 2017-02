Neuer Chef "Digital Banking" bei Crealogix

Der Zürcher Bankensoftware-Hersteller Crealogix hat Thomas Schneider zum neuen Leiter des Schweizer Digital-Banking-Geschäfts ernannt. Er ist seine neue Stelle am 1. Februar angetreten. Nach dem Tod des Vorgängers hat CEO Thomas Avedik die Aufgaben interimistisch ausgeführt.Schneider bringt laut Mitteilung über 30 Jahre Erfahrung in Banking, IT und Consulting mit. So war er rund 20 Jahre bei UBStätig. Neben der Position des stellvertretenden CIO UBS Schweiz führte er verschiedene elektronische Kundensysteme erfolgreich ein, schreibt Crealogix. "Durch meine Beratertätigkeit bei Crealogix konnte ich in den vergangenen Jahren die Geschäftseinheit und die Aufgaben sehr gut kennen lernen und freue mich nun auf meine neue operative Rolle", kommentiert Schneider seinen Stellenwechsel. (kjo)