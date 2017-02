Schweizer Messenger Wire besteht Sicherheits-Audit

Der Instant-Messenger Wire teilt mit, man habe sich einem unabhängigen Sicherheits-Audit unterzogen. Dieses Audit habe ausser einigen, inzwischen behobenen Bugs nichts Negatives ergeben.Mit dem Audit beauftragt hatte das in Zug beheimatete Unternehmen die Kudelski-Tochter Kudelski Security und die auf Security-Tests und Reviews spezialisierten deutschen X41 D-Sec. Diese haben das Verschlüsselungsprotokoll und die Implementierung geprüft und fanden keine kritischen Schwächen.Der Bericht ( PDF ) zeigt, dass man die kryptografischen Core-Komponenten überprüfte, das Proteus-Messaging-Protokoll unddie zugehörige Cryptobox-API samt C-Wrapper.Wire bietet Kommunikation via Text, Telefongespräche, Videos und Bilder, welche Ende-zu-Ende-verschlüsselt seien und von den Zugern Open Source gestellt worden sind.Auf dem Play Store von Google sind mehr als eine Million Wire-Downloads verzeichnet. Das ist in der Grössenordnung von Threema, aber im Vergleich dazu zählen andere Messenger wie Whatsapp oder Telegram das Hundertfache an Nutzern.Das Unternehmen wurde 2012 gegründet, lancierte die App 2014 und hat eine Niederlassung für die technische Entwicklung in Berlin. Die Server stehen nach Unternehmensangaben in der EU. (mag)