Freiburg auf dem Weg zum digitalen Baudossier

Der Grosse Rat Freiburg hat ohne Gegenstimmen einer Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes zugestimmt, das der Digitalisierung der Baudossiers den Weg bereiten soll. Der Staatsrat Freiburg schreibt in einer Mitteilung, damit würden die "Grundlagen geschaffen, die für eine vollständige elektronische Durchführung der Baubewilligungsverfahren nötig sind."Der Kanton hat zudem eine Lösung gekauft, die sich seit mehreren Jahren bewährt habe und in Neuenburgseit Anfang Jahr der einzige Kanal für Baugesuche ist. Diese erlaubt laut Staatsrat "eine vollständige Computerisierung des Baubewilligungsverfahrens – von der Ausarbeitung des Dossiers durch die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller, beziehungsweise die Architektin oder den Architekten bis zur Erteilung der Bezugsbewilligung."Die Anwendung soll nach einer Pilotphase im Herbst 2017 in allen Freiburger Gemeinden eingeführt werden. (ts)