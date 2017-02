GIA Informatik lanciert S/4Hana-Projekt

Der IT-Dienstleister GIA Informatik hat ein SAP-System eingerichtet, das es ermögliche in Echtzeit die Kundendaten und -Aktivitäten abzurufen, die Lagerbestände einzusehen sowie den nötigen Nachschub sicherzustellen. Das System stelle die vollständig digitale Abwicklung von den Bestellungen, über den Materialfluss und die Lieferungen bis zur Lagerbewirtschaftung und Rechnungsstellung sicher, schreibt GIA Informatik in einer Mitteilung.Kunde ist die Salzproduzentin Schweizer Salinen. Laut Insidern handelt es sich um ein Millionenprojekt. Das Projekt sei auch deshalb von Bedeutung, weil es eines der ersten S/4Hana-Projekte der Schweiz sei, ist in der Mitteilung zulesen. Es bilde die Basis für die weitere Digitalisierung und die Verlängerung der Zulieferkette mit Big-Data-Szenarien.Die Schweizer Salinen könnten entgegen der Praxis lokaler Salzsilos, die von einzelnen Kantonen und Gemeinden gemietet und bewirtschaftet werden, künftig Salzverfügbarkeit-as-a-Service anbieten. Dank Verbrauchsstatistik, Sensordaten sowie Verkehrs- und Wetterdaten könnten die Silos bedarfsgerecht gefüllt werden. Dies sei auch möglich, weil die Salzwaage die Daten direkt ins ERP weitergeben und weil Kunden wie die Gemeinden die benötigte Salzmenge per App bestellen könnten.Bis 2018 will GIA eine umfassende System- und Prozessintegration auf die S/4Hana-Plattform durchführen. (ts)