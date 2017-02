Digitalisierung in der Transportbranche: Kontrolle und Komfort

Maurizio Minetti, unser ehemaliger leitender Redaktor, hat für die 'Luzerner Zeitung' Peter Galliker, den CEO von Galliker Transport, interviewt und ihm einige Fakten zur Digitalisierung der Transportbranche entlockt.Ja, Digitalisierungs-Projekte lohnen sich, gab der 53-Jährige Geschäftsführer zu Protokoll. So habe man nicht nur aufgrund bestimmter Applikationen mehr Kunden erhalten, sondern zugleich eine elektronische Kontrolle über Kraftstoffverbrauch oder Schadens-Fälle. Auch Lieferscheine, die das Unternehmen früher stapelweise lagerte, würden überflüssig. Das spare nicht nur Papier, sondern beschleunige auch den Zugriffauf Dokumente und Daten. Für die Kunden will man künftig auch mehr Komfort bieten, so sollen sie eine Viertelstunde vor Lieferung eine Nachricht mit einem Bild des Chauffeurs erhalten. Dazu wird das fest installierte Telematik-System in den Lastwagen durch Smartphones ersetzt.Das Transportunternehmen will in den nächsten zwei Jahren drei bis vier Millionen Franken in die Digitalisierung investieren. Dazu sollen Spezialisten eingestellt werden, die sich ausschliesslich um digitale Projekte kümmern sollen.Angesprochen auf die längerfristige Perspektive der Automatisierung, beschwichtigt Galliker. Auch bei vollautomatischen Lagern mit Robotern, würde es immer Menschen brauchen, die Paletten und Pakete zu den Kunden bringen. (ts)