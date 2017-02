Swatch arbeitet an revolutionärem Betriebssystem

Das Neuenburger CSEM entwickelt zusammen mit Swatch ein sicheres Low-Power-Betriebssystem für Uhren und IoT-Geräte.

Das Neuenburger Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM) arbeitet zusammen mit dem Uhrenhersteller Swatch an einem Betriebssystem für "vernetzte Kleinobjekte", insbesonders natürlich für Uhren.Gelingt den beiden Partnern die Entwicklung eines solchen Betriebssystems, dann wird dies ein Durchbruch für die Schweizer Hightech-Industrie bedeuten. Denn es soll die Schwachstellen, die die heute erhältlichen Betriebssysteme für Smartwatches und andere IoT-Dinge haben, beseitigen. Heutige Smartwatches, die unter Apple Watch oder Googles Android Wear laufen, sind recht klobig und konsumieren viel zu viel Strom. Zudem sind sie unsicher.Das künftige, noch namenlose Betriebssystemsoll "absolute Datensicherheit und umfassenden Datenschutz" garantieren, weil es autonom von US-Software-Giganten entwickelt wird. Es soll mit sehr wenig Stromverbrauch auskommen. Für die Kommunikation setzen Swatch und das CSEM auf ultra low-power Bluetooth. Und es soll im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen für lange Nutzungsdauer entwickelt werden sowie keine regelmässigen Updates benötigen.Zusammen wollen der Uhrenkonzern und das private Forschungsunternehmen ein Ökosystem schaffen. Es wird aus dem Betriebssystem, Chips für Datenverarbeitung und Übertragung sowie Entwicklungswerkzeugen bestehen. Erste Produkte sollen Ende 2018 lanciert werden. Das Betriebssystem ist nur ein erster Schritt, schreibt das CSEM. Man will weitere Applikationen mit geringem Energieverbrauch entwickeln. (hc)