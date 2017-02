Wer will bester ICT-Lehrbetrieb 2017 werden?

Für den diesjährigen, fünften "ICT Education & Training Award" ist heute die Bewerbung bei ICT-Berufsbildung Schweiz eröffnet worden. Der seit 2012 vergebene Award gehört zu den Anstrengungen, mit denen die nationale Organisation der Arbeitswelt (OdA) für die ICT gegen den Nachwuchsmangel vorgeht. Zuletzt hatte der Verband noch darauf verwiesen, dass 2024 in der Schweiz 25'000 Informatiker fehlen werden.Für den Award werden die besten Ausbildungsbetriebe der Schweiz in vier Kategorien gesucht: Grossunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, KMU, Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen sowie Bildungsinstitutionen. Mitmachen sollten Firmen und Organisationen, die sich "überdurchschnittlich für die ICT-Nachwuchsförderung engagieren", schreibt der Verband. Bewerben können sie sich bis zum 12. Mai via Mail Gefragtsind Projekte und Fördermassnahmen, deren Resultate in den letzten vier Jahren den schweizerischen Arbeitsmarkt betroffen haben. Adressiert worden sein sollten laut Ausschreibung die berufliche Grundbildung oder höhere Berufsbildung im Bereich Informatik und Mediamatik oder die Förderung von ICT-Berufsnachwuchs auf anderen Wegen sowie die Personalentwicklung für ICT-Fachkräfte. Konkret bewertet werden Umfang, Innovationsgrad, Zielorientierung und Kreativität des jeweiligen Engagements. Die Gewinner werden am 7. September 2017 an den ICT Award Night in Olten gekürt. (vri)(Interessenbindung: Wir arbeiten als Verlag seit Jahren mit ICT-Berufsbildung zusammen und waren zum Beispiel Medienpartner der Berufsmeisterschaften ICTSkills 2016.)