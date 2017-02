Finanzregulator tritt dem Blockchain-Konsortium R3 bei

Das R3-Konsortium will Blockchain-Software speziell für die Finanzbranche entwickeln und etablieren. Bislang waren Mitglieder grosse Banken, darunter UBS und CS, und Technologie-Provider, nun tritt laut 'Wall Street Journal' auch die Hong Kong Securities and Futures Commission bei.Dies ist einer wichtigen Regulatoren für die Hong Konger Finanzbranche, und die Mitgliedschaft formalisiere die gemeinsame Arbeit der letzten Monate. Offenbar ist darunter ein "Proof-of-Concept"-Projekt, das zeigen soll wie und dass Blockchain Ledgers in live-Systemen der Finanzindustrie funktionieren.Die Zusammenarbeit zwischenBanken und Regulatoren sei zentral, um Blockchain mainstreamfähig zu machen, begrüsste Charley Cooper, Managing Director des R3-Konsortiums im 'Wallstreet Journal' das Neu-Mitglied.Entsprechend erfreut dürften auch Fintech- und Blockchain-Verfechter auf die Meldung reagieren. Sie betrachten die regulatorischen Rahmenbedingungen für Banken als Innovationshindernisse beim Inbetriebnehmen von Blockchain-Plattformen.Neben dem New Yorker R3-Konsortium sind als weitere wichtige Arbeitsgruppen im Themenbereich Blockchain-Standards und -Software unter anderem Ethereum und das Hyperledger Project zu nennen (mag)