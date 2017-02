NSA hält Windows 10 für sehr sicher

Der US-Geheimdienst NSA mag Sicherheitslücken. Die NSA findet Sicherheitslücken. So viel ist – dank Snowden – bekannt. Weniger bekannt ist, dass die NSA auch Produkte gut findet, in denen sie keine Löcher findet.Zu diesen Produkten zählen neuerdings auch Windows 10 und die Surface-Geräte. Beide wurden laut 'golem.de' soeben von der NSA als besonders sicher eingestuft und auf eine Liste von ICT-Produkten gesetzt , welche geeignet seien, geheime Dinge geheim zu halten.Ein Blick auf die Liste zeigt, dass offenbar praktisch ausschliesslich US-amerikanische Hersteller fähig sind, Produkte zu entwickeln, die den Ansprüchen der NSA, der Behörden und des Militärs genügen. Oder bewerben sich Asiaten und Europäer gar nicht?Denn ein Antrag wäre Voraussetzung für die Zertifizierung.Wie auch immer, Microsoft zeigt sich in einem Blog-Post begeistert vom NSA-Zertifikat. "Unsere Kunden sind die sicherheitsbewusstesten Unternehmen der Welt und dies beweist, dass unser Engagement zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse für uns unglaublich wichtig ist", schreibt Microsoft Laut dem Unternehmen hat man die Sicherheit sowohl der Hardware und von Windows 10 in verschiedener Hinsicht weiter verbessert.Die angewendeten Kriterien für Produkte werden aus technischer wie allgemeiner Sicht von der NSA publiziert ( PDF ). (mag)