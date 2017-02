Unsere IT-Abteilung ist nun aufgeräumt, sagt der Kanton Luzern

Mit neuem Personal und 14 Massnahmen will die Luzerner Regierung endlich die Skandale um die IT-Beschaffung im DIIN (Dienststelle Informatik) abgeschlossen haben.

Mit einem umfangreichen Massnahmenportfolio will die Regierung des Kantons Luzern die zurückliegenden Versäumnisse im IT- und Beschaffungsbereich aufgearbeitet haben. Das jedenfalls teilt heute Regierungspräsident und Finanzdirektor Marcel Schwerzmann mit.Der Anlass der Massnahmen waren Probleme im ICT-Beschaffungswesen in den Jahren 2009 bis 2001 sowie bei der Internet-Nutzung von Staatsangestellten während der Arbeit, beziehungsweise die danach folgende Untersuchung der Umstände. Das "Projekt wurde jetzt formell abgeschlossen", heisst es in der Mitteilung. Schwerzmann hält auf Anfrage fest, dass inzwischen wieder Ruhe eigekehrt sei im DIIN (Dienststelle Informatik). Insgesamt 14 Massnahmen von derÜberarbeitung IT-Governance über die Präzisierung der Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche bis hin zur Sperrung kritischer Internetseiten und neuer Schulungen und Informationen seien inzwischen umgesetzt worden. Unter anderem ist eine 50-Prozent-Stelle mit einem Fachjuristen für das Beschaffungsrecht besetzt worden. Zudem wurde im gleichen Umfang auch der HR-Sektor (Human Ressource) des DIIN verstärkt, wie Schwerzmann bestätigt.Zumindest "formell" endet damit eine sechsjährige Leidenszeit des DIIN, die von Untersuchungen und Gutachten gepflastert ist. Denn bereits 2011 hatte die Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) des Kantonsrates von Luzern massive Probleme in der DIIN festgestellt. In der Folge wurden auf Druck der AKK Untersuchungen eingeleitet und Rechtsgutachten des Regierungsrates erstellt. Sie zeigten, dass im Zeitraum zwischen 2009 und 2011 das Beschaffungs- und Kreditrecht verletzt worden sind. Gegen den DIIN-Chef wurde 2013 Strafanzeige eingereicht - Anfang 2016 erhob dann die Staatsanwaltschaft Anklage Doch laut der AKK hat sich die Regierung lange nicht bewegt. Deshalb sei man Mitte 2013 und erneut Ende 2014 an die Öffentlichkeit gelangt, weil "dem Beschaffungswesen nicht genügend Beachtung geschenkt wird und der für die DIIN zuständige Finanzdirektor Marcel Schwerzmann die Tragweite der Vorfälle in mehrfacher Hinsicht unterschätzt" habe. Dies schrieb noch im Sommer 2015 die damalige AKK-Präsidentin Nadia Furrer-Britschgi in einer Mitteilung zur abgeschlossenen Administrativuntersuchung . Rückendeckung in der Sache erhielt die SVP-Kantonsrätin damals auch von den Grünen , die von "totalem Führungsversagen im Finanzdepartement" redete und auch von der SP, die ebenfalls die Führung als ungenügend kritisierte.Die heutige Publikation des Regierungspräsidenten begrüsst Furrer-Britschgi ausdrücklich. Was die AKK seit Jahren einfordere, sei von Schwerzmann nun endlich formuliert worden, sagt sie zu inside-it.ch. Zu prüfen werde nun sein, wie viele von diesen Massnahmen real umgesetzt sind. (vri)