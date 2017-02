Oracle präzisiert Roadmap für Solaris/Sparc-Plattform

Letzten Dezember rapportierte 'The Register' Gerüchte über den Niedergang von Oracles Solaris. Das Gerücht erwies sich als falsch, als Oracle für die Betriebssystem-Distribution im Januar eine neue Roadmap publizierte ( PDF ).Dabei wurde gleichzeitig klar, dass Solaris 12 nicht wie 2014 angekündigt Ende 2016 kommt. Sondern stattdessen 2017 ein so genanntes "Solaris 11.next". Und dieses beruht neu auf einem "Continuous Delivery Modell", also nicht mehr auf Major Releases. Alles wird kleiner, schneller, agiler, auch bei Oracle, so scheint es.Im Laufe des Jahres 2017 soll auch die nächste Generation von Sparc-Prozessoren auf den Markt kommen, dieunter anderem eine neue Version von Oracles "Silizium-Software" ermöglichen.In einem Video bei --https://www.theregister.co.uk/2017/02/14/oracle_adds_detail_to_sparc_solaris_roadmap/--'The Register' verspricht John Fowler, Executive Vice President of Systems bei Oracle, auch Hardware-seitig einen Kadenzwechsel.Man habe die letzten fünf Jahre in Sachen Performance massiv aufgeholt. Fowler verspricht nun "einen Generationensprung in der Leistungsfähigkeit bei der 'Silizium-Software', ebenso bei Performance und Kosten."Der "Premier Support" wird für Solaris 11 bis 2031 verlängert, der "Extended Support" bis 2034. Gleichzeitig hofft Oracle, dass Kunden von Solaris 10 auf 11 wechseln, dessen "Premier Support" nur noch bis Januar 2018 verfügbar sei. (mag)