Oracles Charmeoffensive für Entwickler

Seit einigen Tagen präsentiert sich Oracle seiner Developer-Community in neuem Gewand. So wurde die Webseite einem Relaunch unterzogen, ein neuer Blog gestartet und Veranstaltungen auf der ganzen Welt angekündigt . Versprochen wird, dass die Ressourcen für die verschiedenen Aspekte der modernen Cloud-Entwicklungen so gebündelt werden.Wie nicht anders zu erwarten, ist die Charmeoffensive von scharfer Kritik aus Entwicklerkreisen begleitet. Es sei wenig passiert, seit Oraclean der Open World vor sechs Monaten die Initiative angekündigt habe und entwicklerfreundlich sei das Unternehmen ohnehin nie gewesen, schreibt etwa Sten Vesterli bei Oracle Tool Watch . Man habe brillante Technologie produziert und frei zur Verfügung gestellt, doch müssten die Entwickler selbst herausfinden, wie sie zu nutzen ist. Illustriert wird die Kritik auch damit, dass Oracle nicht mehr unentbehrlich und von Open-Source-Angeboten überholt worden sei. Zudem sei die vielfach Cloud-basierte Software von Oracle für Entwickler zu kurz zugänglich und schlecht verwaltet. (vri)