Temenos verdient gut und leistet sich was

De Geschäftszahlen von Temenos für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2016. Quelle: Temenos.

"Wir haben alle grossen Deals gewonnen."

Übernahme in Australien

Erst seit vorgestern weiss man konkret, dass Avaloq gar nicht so weit zurück liegt , aber der umsatzmässig grösste Bankensoftwarehersteller im Land bleibt Temenos. Dass die Genfer die Nase vorne behalten konnten, verdanken sie einer Umsatzsteigerung um 17 Prozent auf 634 Millionen Dollar (Diese und alle folgenden Zahlen beruhen auf dem Rechnungslegungsstandard IFRS). Der EBIT-Gewinn stieg um 54 Prozent auf 149 Millionen Dollar, der Reingewinn um rund das Doppelte auf 116 Millionen Dollar. Detailliertere Zahlen zum Geschäftsgang 2016 können Sie der obenstehenden Tabelle entnehmen.Die Teppichetage rund um CEO Dave Arnott, zeigte sich ob des guten Resultats in Hochstimmung. Arnott betonte in seinen Kommentaren unter anderem, dass man dieses "herausragende" Ergebnis hingelegt habe, nachdem Temenos schon im Vorjahr ein Rekordergebnis erzielt hatte . LautArnott konnte Temenos in allen geografischen Regionen Wachstum erzielen und besonders bei Grosskunden Erfolge feiern, sowohl bei Vertragsverlängerungen als auch der Gewinnung von Neukunden. Bei Tier-1- und -2-Banken, so Arnott, "haben wir die grössten Deals durchwegs gewonnen".Für 2017 erwartet Temenos ein weiteres Umsatzwachstum im Bereich von 7,5 bis elf Prozent.Zu den grossen Kundengewinnen im vergangenen Jahr zählte die Commerce Bank in den USA. Ein wichtiges Go Live war Ally Financial. Insgesamt erfolgten 2016 laut der Temenos-Präsentation 95 Go Lives, ein Drittel mehr als 2015 und fast doppelt so viele wie 2014.Gleichzeitig mit seinen Geschäftszahlen gab Temenos heute Mittwoch auch die Absicht bekannt, den australischen Banken-Software-Spezialisten Rubik zu übernehmen. Dieser soll Temenos den Zugang zum australischen Markt stärker öffnen. Rubik ist schon seit rund zehn Jahren ein Partner von Temenos und hat Produkte der Genfer als Basis für eine Modell-Bank-Lösung und eine Front-end Plattform benützt. Der Übernahmepreis soll rund 50 Millionen US-Dollar betragen, die Offerte muss aber noch von den Rubik-Aktionären genehmigt werden. Rubik beschäftigt aktuell rund 150 Mitarbeitende und machte 2016 rund 33 Millionen US-Dollar Umsatz. (hjm)