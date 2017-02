Schweizer Banken-Software-Anbieter gewürdigt

Seit ein paar Jahren vergibt Wealth Briefing, ein Verbund von Newsportalen für die Vermögensverwaltungsbranche, die Swiss Awards. Die Preise für das Jahr 2017 wurden vergangene Woche an der Award-Zeremonie in Genf übergeben. Von Wealth Briefing werden neben den besten Bankinstituten, Marketing-Kampagnen oder Legal-Teams der Branche in der Kategorie "Wealth Management Technology" auch Software- und Technologie-Unternehmen gewürdigt.Der Bankensoftware-Hersteller Avaloq wurde in den drei Kategorien Front Office Solution, Transaction Processing Solution sowieOutsourcing Solution ausgezeichnet. Die Awards in den Kategorien Compliance und Risk Profiling gingen an den Chamer Softwareentwickler Expersoft Systems. Ausserdem gab es einen Preis für Expersoft für die beste Implementierung einer Lösung. In den Bereichen Client Communication und Client Reporting wurde IBO mit Sitz in Morges ausgezeichnet.Weitere Awards gab es für Tineco (Risk Management) mit Hauptsitz in Zug und die Zürcher Unternehmen Appway (On-Boarding) sowie Masttro (Innovative Client Solution). Als das innovativste Fintech wurde der Zürcher Anbieter von Compliance und Risk-Management-Lösungen Qumram ausgezeichnet. (kjo)