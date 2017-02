Teenie programmiert neurales Netzwerk, das rappt

To all my guys

You messin up my eyes

Fuck up your sleeves

And fire up the skies

...

They steal your whole sound, that's a Real World Challenge

You an addict of cheating but I took the charge

Stop running up my money tall, height advantage

Ohhhhh, ohhhh; ohhh you too much to handle in one package

Not now but right now, you know… I had to go downtown

Shorty come and fix you up like bobby brown

Then he help me get my back up in this part of town

I can make you come and fix you up like bobby brown

Driving in the sky, you got a new crib to hold down

Shit's about to go and put my mack berry down

Robbie Barat, seines Zeichens Präsident (und Gründer) des Programmierklubs einer High-School in den USA hat ein neurales Netzwerk dazu trainiert Rap-Songs zu komponieren und zu "singen". Die Texte reimen sich und haben auch tatsächlich einen Rap-ähnlichen "Flow" – zumindest bis zu einem gewissen Grad, wie der bekannte Science-Fiction-Autor Cory Doctorow in seinem 'boingboing'-Blog schreibt Barat hat sein neurales Netzwerk auf Github veröffentlicht , so dass es auch andere ausprobieren können. Der High-Schooler selbst hat es mit 6000 Textzeilen des Rap-Stars Kanye West gefüttert, um einen Vorzeigesong zu kreieren, den man sich auf Youtube anhören kann Hierein Textauszug:Worum es in dem Song geht erschliesst sich dem Autor dieses Artikels zwar nicht – Drogen? Sex? Eine untreue Frau? Der Sinn des Lebens? – aber das geht ihm bei manchen Songs von menschlichen Rappern auch nicht anders. (hjm)