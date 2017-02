Equinix bietet dedizierten Zugang zur Salesforce-Plattform

Equinix bietet in Nordamerika und Europa ab sofort den direkten und privaten Zugang zur Salesforce- Plattform, schreibt der Dienstleister in einer Mitteilung. Damit reagiere man auf Bedenken hinsichtlich Regulierung und Compliance, die für datensensible und stark reglementierte Branchenwie Behörden, Finanzdienstleister oder das Gesundheitswesen gelten. Der direkte Zugang ermögliche es, zuverlässige Verbindungen herzustellen und das Internet mit den bekannten Kontroll- und Sicherheitsproblemen zu umgehen.Die Lösung ist via Equinix Cloud Exchange verfügbar. (ts)