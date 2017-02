Magic Leap kauft 3D-Abteilung des Zürcher Startups Dacuda

Das amerikanische "Augmented-Reality"-Jungunternehmen Magic Leap hat für einen nicht genannten Betrag die 3D-Division des Zürcher Startups Dacuda gekauft, berichtet 'Tech Crunch' . Das 3D-Team schliesse sich unter Leitung des Dacuda-Gründers Alexander Ilic Magic Leap an, um dessen erste europäische Präsenz zu etablieren, schreibt das Zürcher Jungunternehmen in einer kurzen Mitteilung. Das neue Büro soll es Magic Leap ermöglichen, seine Kompetenzen in Computer Vision und Deep Learning auszubauen.In Magic Leap haben unter anderem Google und Qualcomm eine halbe Milliarde Dollar investiert Insgesamt konnte es 1,4 Milliarden Dollar an Investitionen auf sich vereinen. Bislang hat das Unicorn aber noch kein Produkt auf dem Markt gebracht und in letzter Zeit wurde laut 'Tech Crunch' die Frage laut, ob es die Erwartungen in seine AR-Lösung erfüllen kann.Dacuda wurde 2009 gegründet und blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück . Nach dem Verkauf der 3D-Abteilung wird sich das verbleibende Dacuda-Personal auf die Produktivitäts-Lösungen für Kunden wie Sunrise, Crealogix und Unisys konzentrieren, schreibt das Unternehmen. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Scanner-Maus und einen ID-Reader für Smartphones. (ts)