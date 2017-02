Powercoders bildet Flüchtlinge zu Informatikern aus

Der Verein Powercoders bildet seit Januar in Bern Flüchtlinge zu Informatikern aus. Der Kurs dauert drei Monate und wird durch ein dreimonatiges Praktikum in der Privatwirtschaft ergänzt, das nach Absprache nochmals um zwölf Wochen verlängert werden kann. Der Lehrgang richte sich vor allem an aufgenommene oder vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Vorkenntnissen in Informatik, sagte Leiter Christian Hirsig zur 'Berner Zeitung'. Die 15 Teilnehmer wurden nach einem Eignungstest aus rund 130 Kandidaten ausgewählt.Das Projekt hat per Crowdfunding über 23'000 Franken gesammelt und namhafte Sponsoren gefunden. So ist der Hauptpartner Migros Kulturprozent,der Co-Sponsor die Raiffeisenbank. Als Partner für Praktika hat man unter anderem Adesso, Axon Ivy, Swisscom, die Mobiliar Versicherung und Liip gewinnen können.Die Lehrer des Projekts arbeiten ehrenamtlich. Der Kurs ist gratis und Laptops, Essen sowie Transport werden vom Verein getragen. Das Ziel ist es, den Flüchtlingen eine feste Anstellung zu vermitteln.Der aktuelle Kurs läuft als Pilotprojekt. Momentan werden keine Bewerbungen angenommen und weitere Kurse sind nicht konkret geplant. Es gibt aber möglicherweise im Herbst einen weiteren Lehrgang in Zürich, sagte Christian Hirsig auf Nachfrage von inside-it.ch. (ts)