Fintech-Startup Qumram erhält frisches Kapital

Das Fintech-Startup Qumram hat sich frisches Kapital gesichert. Die Madrider Tech-Investoren "Mundi Ventures" investieren 1,5 Millionen Franken in den Anbieter von Compliance und Risk-Management-Lösungen für den Finanzsektor. Dies meldet das Zürcher Unternehmen.Auf der Big Data-Plattform können jegliche Online-Information rechtssicher aufgezeichnet, wieder abgerufen und analysiert werden, so Qumram.Das Unternehmen mit Hauptsitz Zürich hat Büros in London, New York, San Francisco, Barcelona und Amsterdam. Es beschäftigt auch Informatiker in Bangalore und in der Ukraine.2016 konnte Qumram bereits 2,6 Millionen Franken Angel Funding verbuchen, welches den Vorstoss in die USA und nach Grossbritannien finanzieren soll. In den USA habe man den ersten Kunden gefunden, so die Mitteilung. (mag)