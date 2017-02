Bitcoin-Fan wird Budget-Direktor von Trump

Er wird eine zentrale Rolle in der neuen US-Regierung spielen: Der soeben bestätigte, neue Budgetdirektor Mick Mulvaney.Der Republikaner gilt nicht nur als fiskalischer Falke, sondern, weniger bekannt, als Bitcoin-Verfechter.Entsprechend erfreut zeigen sich die Bitcoin-Medien zwischen Nigeria und New York. Zu den Aussagen, die Mulvaney zugeschrieben werden, ist sein Lob für die Kryptowährung, welche "nicht von der Regierung manipuliert werden kann" und deren “Unveränderlichkeit”. Laut 'Cryptocoins News ' und andern spezialisierten Websites sei Mulvaney seit 2014 an Bitcoin interessiert und er habe Bitcoin-Spenden im Wahlkampf um seinen Sitz im Repräsentantenhausangenommen.Gemeinsam mit seinem demokratischen Kollegen Jared Polis lancierte er letzten September eine überparteiliche Blockchain Allianz, welche laut 'Fortune' im US-Kongress Gesetze und Policies für Kryptowährungen und andere Blockchain-Instrumente fördern will. "Die Technologie hat das Potenzial, die Finanzdienstleistungsbranche, die US-Wirtschaft und die Bereitstellung staatlicher Dienstleistungen zu revolutionieren", sagte er damals zur Verblüffung von 'Fortune', die schrieb: "Du meine Güte, was ist Blockchain respektabel geworden".Es wird sich zeigen, was Mulvaney in seiner neuen Funktion konkret tun kann. Zuerst stehen Steuern, Medicare und das Rentensystem auf seiner "To-Do-Liste". (Marcel Gamma)