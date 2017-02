Axept bringt ERP für Energieversorger

Die ERP-Konkurrenz im EVU-Markt heute

AXpower heisst eine von Axept Business Software entwickelte Branchenlösung für Schweizer Energieversorger. Wie bereits im November angekündigt , ist das ERP für EVUs (Energieversorgungsunternehmen) auf der Basis von Abacus Business Software entstanden und zusammen dem Berner EVU-Dienstleister Youtility entwickelt worden.Eingebunden in die Entwicklung waren die EWL Genossenschaft Lauterbrunnen, Energieversorgung Büren und Energie Belp, heisst es in einer Mitteilung. Mit der Gesamtlösung könnten EVUs alle relevanten Geschäftsprozesse abwickeln. AXpower verfüge zudem über eine Standardschnittstelle zu dem CRM- und Abrechnungssystem IS-E, was die Einmalerfassung der Daten garantiere, so Axept weiter. IS-E wurde vom St.Galler Abacus-Partner InnoSolv entwickelt.Ausserdem werde vollumfänglich die Bestimmungen des Regulierungsprozess der Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) berücksichtigt,schreibt Axept. Der Funktionsumfang erstrecke sich von der Projektverwaltung über die Zeit- und Leistungserfassung bis hin zur Rechnungsstellung und der automatisierten, GAV-konformen Lohnabrechnung. Integriert sei auch die Anlagenbuchhaltung sowie das Finanz- und Rechnungswesen mit Kreditoren-Workflow und integrierter Vollkostenrechnung.Der hiesige Markt umfasst heute etwa 550 EVUs, die weitgehend auf die Abacus-basierte InnoSolv-Lösung oder auf SAP setzen, wie Remo Noser, Leiter Produktmanagement bei Axept auf Anfrage bestätigt. Während besonders grosse Stadtwerke mit ungefähr 40'000 und mehr Zähler auf SAP setzen, kommen IS-E-basierte Lösungen bei rund 400 EVUs mit 1000 und mehr Zählern zum Einsatz. Neben diesen beiden grossen Playern am Markt gibt es noch diverse kleinere Anbieter wie VRSG, Dialog, Ruf, Brem, Wilken, Urbanus, Easy Energy, Infolog, T2i oder EnControl. (vri)