Red Hat wird Platin-Mitglied der Openpower Foundation

Die Openpower Foundation hat ein neues Platin-Mitglied: Red Hat ist soeben beigetreten und damit das neunte Mitglied in der höchsten Kategorie.Den Status haben unter anderem die Gründungs-Mitglieder Google, Tyan, Nvidia und Mellanox.Mit der Mitgliedschaft und dem mit der Platin-Mitgliedschaft verbundenen Sitz im Stiftungsrat wolle Red Hat an der Erstellung freier Software für die Power-Architektur mitarbeiten. Dies schreibt der US-amerikanischeHersteller von Open Source-Software in einer Mitteilung.Die Stiftung Openpower ist eine Entwicklungsplattform rund um IBMs Power-Architektur-Produkte. Diese wurden von IBM 2013 freigegeben.Das Ziel ist es laut der Stiftung, ein Ökosystem von Server-Vendors zu bilden, welche eigene kundenspezifische Server-, Netzwerk- und Speicherhardware für Rechenzentren und Cloud-Provider herstellen.Die Stiftung hat aktuell rund 250 Mitglieder. (mag)