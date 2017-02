PC-Markt gibt HP Auftrieb

Quelle: HP Inc

Der PC- und Druckerhersteller HP Inc profitiert von der Erholung des PC-Marktes nach jahrelanger Talfahrt. Im vergangenen Quartal verbuchte der US-Hersteller ein Umsatzplus von vier Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte im ersten Geschäftsquartal 2017 von 592 auf 611 Millionen Dollar, wie HP Inc nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.Den Ausschlag gab die Entwicklung auf dem PC-Markt, der sich jüngst etwas erholte. Der Umsatz der Sparte Personal Systems legte um zehn Prozent auf8,2 Milliarden Dollar zu. Dabei stieg der Notebook-Absatz um zwölf Prozent, während die Verkäufe von Desktop-Rechnern immerhin stabil blieben. Gut laufe das Geschäft mit High-End-Business-Notebooks sowie Gaming-PCs, schreibt das 'Wall Street Journal'.Die Druckersparte wird von sinkenden Preisen belastet. Der Umsatz des Bereichs sank um drei Prozent auf 4,48 Milliarden Dollar. Gleichzeitig aber legte der Absatz von Drucker an Unternehmen um zwei Prozent und an Verbraucher um sieben Prozent zu. (kjo/sda)