Mobile-Payment-Technik von Visa für IoT-Anwendungen

Mobile-Payment für IoT

Die Token-Technik für das mobile Bezahlen von Visa, die derzeit in fünf europäischen Ländern im Einsatz ist, soll bis Ende 2017 in den weiteren sieben Ländern verfügbar gemacht werden, teilt Visa mit. Diese Form des Mobile-Payment – genutzt beispielsweise von Apple Pay und Android Pay – ist in der Schweiz schon verfügbar. Sie überträgt, um das kurz zu rekapitulieren, bei der Abwicklung von Transaktionen via Handy keine Kartendaten. Sondern verwandelt die Karteninformationen in Transaktionsnummern, die Token genannt werden. Laut Visa werden so "sensible Kontodaten durch eine digitaleIdentifizierung (Digital Identifier) ausgetauscht".Interessant ist, dass Visa zudem angekündigt hat, seine globale Zusammenarbeit mit IBM zu nutzen, deren IoT-Kunden die Token-Technologie durch ein Netzwerk von Token-Service-Anbietern (TSP) zugänglich zu machen. Das sei ein Teil des Visa Ready Partnership Programms, so Visa. Begründet wird der Entschluss damit, dass die "Token-Technologie und die Möglichkeit, sensible Konto- oder Kartendaten für das digitale Bezahlen sicher zu nutzen, das Fundament für sicheres Bezahlen mit einer grossen Auswahl von vernetzten Geräten wie Uhren, Ringen, Haushaltsgeräten oder Autos" bereiten. (vri)