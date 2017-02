Anteil der Grenzgänger steigt im IT-Bereich überdurchschnittlich

In der Schweiz arbeiteten vergangenes Jahr rund 318'500 Grenzgänger. Dies sind knapp vier Prozent mehr als im Jahr 2015 und rund 25 Prozent mehr als vor fünf Jahren, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) heute mitteilt.Überdurchschnittlich ist die Anzahl der Grenzgänger im Bereich Information und Kommunikation gewachsen. Diese Zahl wuchs im Jahresvergleich um über acht Prozent auf rund 7500 Vollzeitstellen im vierten Quartal 2016. Verglichen mit dem vierten Quartal 2011 stieg die Zahl der Grenzgänger im IT-Bereich um über 50 Prozent.Auch der Anteil der Grenzgänger gemessenan allen Erwerbstätigen ist im IT-Bereich stärker gewachsen als im Schnitt. 4,7 Prozent aller im IT- und Kommunikations-Sektor Beschäftigten sind laut BSF-Zahlen Grenzgänger. Dies ist 1,3 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren als der Anteil der Grenzgänger gemessen an allen Erwerbstätigen im IT-Bereich noch bei 3,5 Prozent lag.Ende 2016 hatten etwas mehr als die Hälfte aller Grenzgänger ihren Wohnsitz in Frankreich. Rund 20 Prozent wohnen in Italien oder Deutschland. Beschäftigt sind sie mehrheitlich in den drei Grossregionen Genfersee, Nordwestschweiz und Tessin. (kjo)