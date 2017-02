BIT sichert sich SAP-Knowhow bis 2020

Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) hat erneut zwei Aufträge in der Höhe insgesamt 14,2 Millionen Franken für SAP-Dienstleistungen im Bereich SAP-BI (Business Warehouse und Business Objects) vergeben. Adressiert wird bei den beiden Losen die seit Ende 1997 bestehende SAP-Landschaft der Bundesverwaltung in den Bereichen Finanzen, Personal, Beschaffung, Logistik und Immobilien.Diesmal geht es um die Jahre 2017 bis 2020 und das Geld soll in das Pro-BWI-BWM genannten Projekt für Wartungs- und Support-Services sowie in die Weiterentwicklung der geschäftskritischen Anforderungen der Supportprozesse fliessen, heisst es in der Ausschreibung So geht es im ersten Los mit einem Volumen von 7,2 Millionen Franken um Beratung und Software-Entwicklung für die "Realisierung von SAP-Projektvorhaben". Hier ging der Zuschlag an fünfFirmen: von denen sind Business & Decision, Swisscom, Itelligence und Sopra Steria in der Schweiz domiziliert, während die Westernacher Business Management Consulting aus Deutschland kommt.Im Bedarfsfall wird ein Wettbewerb unter ihnen durchgeführt, wobei "höchstens das in der Ausschreibung publizierte maximale Beschaffungsvolumen" von 7,2 Millionen Franken abgerufen wird, wie es heisst.Für das zweite Los war ein einzelner Anbieter gesucht worden, der die Wartung und den Support im SAP-BI-Umfeld sicherstellt. Die knapp 6,6 Millionen Franken ging an Swisscom , die in Sachen SAP beim Bund wie im letzten Jahr auch jetzt wieder zum Zuge kommt und die grössten Brocken absahnt.Allen Anbietern wird attestiert, dass sie hinsichtlich der qualitativen Anforderungen und durch attraktive Preise überzeugt hätten. Die offerierten Stundensätze variierten übrigens in fünf Stufen von 40 Franken für einen SAP Junior-Berater bis zu 205 Franken für SAP Senior Experten.Bekanntlich waren in die Bereiche Logistik, HCM (Human Capital Management) und Finanzen schon im letzten Jahr Aufträge mit einem Volumen von insgesamt 60 Millionen Franken für SAP-Partnerschaften von 2016 bis 2020 geflossen. (vri)