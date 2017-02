Genfer Vermögens­verwalter führt Blockchain ein

Der in Genf ansässige Vermögensverwalter Unigestion führt eine Blockchain-Technologie ein. Dabei kommt eine von IBM und dem Finanzunternehmen Northern Trust entwickelte Distributed-Ledger-Technologie zum Einsatz, wie 'bankingtech.com' berichtet.Es handle sich um den ersten kommerziellen Einsatz des gemeinsamen Produktes, schreibt IBM in einer Mitteilung. Die von Big Blue und Northern Trust entwickelte Blockchainbasiere auf Hyperledger Fabric und komme bei Unigestion für die Verwaltung eines Private-Equity-Fonds zum Einsatz, so die Mitteilung von IBM weiter.Das Genfer Institut erhoffe sich mit der neuen Technologie die Verwaltung, Transparenz und Sicherheit zu verbessern und zu beschleunigen. "Die aktuellen rechtlichen und administrativen Prozesse sind zeitaufwändig und teuer", wird Peter Cherecwich, Präsident Corporate & Institutional Services bei Northern Trust, in der Mitteilung zitiert. "Blockchain ist die ideale Technologie, um Innovation in den Private-Equity-Markt zu bringen", sagt er weiter. (kjo)