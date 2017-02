Mit inside-it.ch gratis an die Finance 2.0

An der Konferenz Finance 2.0 (14.3. in Zürich) wird man einige Hotshots der Schweizer und internationalen Fintech- und Banken-IT-Szene treffen. Zu den Speakern gehören Exponenten aus etablierten Playern wie Andreas Iten (CIO SIX Financial Information), Andreas Kubli (UBS) oder Thomas Ruck von Accenture. Es treten aber auch Vertreter von Investoren, zum Beispiel Ralph Mogicato vom Swiss ICT Investor Club und Michael Sidler von Redalpine auf.Auch die Startup- und Nicht-mehr-ganz-Startup-Szene ist da. Beispiele sind Michael Stemmle von Additiv und Appway-Gründer Hans Peter Wolf sowie Nikolay Storonsky von Revolut.Die zentralen Themen der Konferenz sind interessant. So spricht man über künstliche Intelligenz und die Auswirkung von digitalen IDs im Banking.Ausserdem wird das neue Twint wird zum ersten Mal zu sehen sein, um nur einige Beispiele zu nennen. Eine Übersicht zum Programm gibt es hier. Als Medienpartner von Finance 2.0 können wir fünf Gratis-Tickets unter unseren Leserinnen und Lesern verschenken. Die Tickets sind durchaus wertvoll, denn ein Eintritt kostet 675 Franken. Es gilt "de schnäller isch de gschwinder". Die ersten fünf, die eine Mail an [email protected] mit dem Betreff: "Ich will mit inside-it.ch an die Finance 2.0" senden, erhalten einen Code, mit dem man ein Gratis-Ticket beziehen kann. Bitte vergessen Sie nicht, in der Mail Ihre Kontaktdaten (Name, Firma etc.) zu erwähnen. Deprisa! Deprisa! (Christoph Hugenschmidt)