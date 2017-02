Uber und Google-Schwester liegen sich in den Haaren

Anthony Levandowski (r.) gründete das Startup Otto, das von Uber gekauft wurde.

Die Alphabet-Tochter Waymo, die hinter den autonomen Google-Autos steckt, wirft Uber in einer Klage den Einsatz gestohlener Technologie vor. Im Mittelpunkt steht Anthony Levandowski, ein in der Branche angesehener Entwickler der Google-Roboterwagen . Er gründete 2016 das Startup Otto , das kurz darauf für 680 Millionen Dollar von Uber gekauft wurde Ihm wird nun vorgeworfen, er habe vertrauliche Informationen von Google mitgenommen. Dabei gehe es unter anderem um die Technik eines Schlüsselelements – derLaser-Radare, die man als rotierende Aufsätze auf den Dächern der Wagen kennt.Die Klage holt mit Vorwürfen des Bruchs von Geschäftsgeheimnissen, Patentverletzungen und unfairen Wettbewerbs weit aus.Eine Untersuchung habe gezeigt, dass Levandowski sechs Wochen vor seinem Rückzug bei der Alphabet-Tochter 14'000 Dateien mit dem Design verschiedener Systeme heruntergeladen habe, erklärte Waymo. Auch mehrere andere Mitarbeiter, die zu Otto wechselten, hätten zuvor vertrauliche Dokumente gespeichert. In der Klage ist von einem "kalkuliertem Diebstahl" die Rede. Eine Reaktion von Uber oder Otto gab es zunächst nicht. (sda/kjo)